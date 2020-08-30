29 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

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На утро 30 августа в Удмуртии зарегистрировали еще 29 случаев заражения коронавирусом. 2 человека погибло. 10 зараженных выздоровели. Об этом сообщает оперштаб республики.

– Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 7 жителей Малопургинского района, 6 жителей Шарканского района, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Алнашском, Балезинском, Киясовском, Якшур-Бодьинском районах, – говорится в сообщении.

Состояние заболевших на сегодняшний день: 357 в удовлетворительном состоянии, 121 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии. Всего на 30 августа зарегистрировали 3 179 случаев.

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