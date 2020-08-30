Яндекс.Лицей набирает школьников 8-9 классов в Удмуртии

К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Набор школьников начал Яндекс.Лицей в Удмуртии. Площадки для бесплатных очных курсов по программированию находятся в Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге.

Обучение длится два года. Ученики смогут изучить язык программирования Python, который используют YouTube, NASA и «Яндекс».

Также школьники научатся создавать чат-боты, игры и веб-приложения.

Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, необходимо с 30 августа до 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить, а затем пройти собеседование с преподавателем.

Другие подробности можно узнать на сайте Лицея.

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