Дом народного творчества «Спартак» могут отремонтировать в Ижевске

Фото администрации Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым 28 августа в Казани. На встрече обсудили взаимодействие республик по ремонту дома народного творчества «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска

Проект разработают к апрелю 2021 года. На реконструкцию объекта может потребоваться более 100 млн. рублей. Деньги потратят на капитальный ремонт, закупку и установку технического оборудования. Также обустроят территорию вокруг дома народного творчества.

Сейчас ищут партнеров для проведения работ.

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