4 сентября ограничат движение на трассах Удмуртии

С 9:30 до 14:00 там пройдут соревнования по велоспорту Фото: Гульназ Гырдымова

На автомобильной дороге Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт ограничат движение 4 сентября. Там пройдут соревнования по велоспорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Соревнования пройдут с 9:30 до 14:00.

Всех участников дорожного движения просят планировать свои маршруты заранее в этот день.

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