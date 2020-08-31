Погода в Ижевске 31 августа: небольшие дожди и до +24 градусов

Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на последний день календарного лета, на 31 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура днем +22…+25 градусов.
Желаем вам отличного понедельника!
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