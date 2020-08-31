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Уроженка Ижевска Юлия Каримова стала чемпионкой России по пулевой стрельбе

Сборная республики заняла второе место в командном зачете
Анастасия ЗахароваАнастасияЗахарова
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Фото: Стрелковый союз России

Фото: Стрелковый союз России

Уроженка Удмуртии Юлия Каримова заняла первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров во время чемпионата России. Об этом сообщает Стрелковый Союз России.

Турнир проходил в Московской области. С нашей землячкой боролась Дарья Болдинова, но она ошиблась с заключительным выстрелом и заняла второе место. Бронзовым призером стала Дарья Вдовина из Астраханской области.

В командном зачете наша республика заняла второе место. Чемпионами стали представительницы Московской области, а третье место заняли спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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