Уроженка Ижевска Юлия Каримова стала чемпионкой России по пулевой стрельбе

Фото: Стрелковый союз России
Уроженка Удмуртии Юлия Каримова заняла первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров во время чемпионата России. Об этом сообщает Стрелковый Союз России.
Турнир проходил в Московской области. С нашей землячкой боролась Дарья Болдинова, но она ошиблась с заключительным выстрелом и заняла второе место. Бронзовым призером стала Дарья Вдовина из Астраханской области.
В командном зачете наша республика заняла второе место. Чемпионами стали представительницы Московской области, а третье место заняли спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фоторепортаж: всероссийские соревнования по аквабайку прошли в Ижевске
Юрий Дудь в Ижевске: «Простите, ребят, я не стою того, чтобы меня ждать»
Котенок за 350 тысяч рублей: ижевчанка завела себе сервала