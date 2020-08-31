Деньги из кармана пенсионера украли в Ижевске

Деньги у пенсионера украли из кармана брюк Фото: Константин ИВШИН

У 65-летнего ижевчанина украли деньги из кармана брюк. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Кража совершилась в одном из кафе по улице Орджоникидзе. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Оказалось, что это был 19-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж.

Ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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