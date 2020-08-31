Дорогу в Кизнерском районе Удмуртии отремонтировали

Фото: пресс-служба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Удмуртии отремонтировали участок дороги Кизнер-Грахово в по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба нацпроекта.

В Кизнерском районе протяженность отремонтированного участка составила чуть более 5 км. Ранее сделали участок этой же дороги протяженностью 4,22 км в Граховском районе.

Также на дороге обновили остановочные площадки с учетом потребностей маломобильных граждан.

Работники демонтировали старый слой и уложили новое двухслойное покрытие. Обочины укрепили асфальтовой крошкой. Также здесь заменили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Всего в этом году ремонтируют 80 км дорог. В следующем году в республике отремонтируют 27 км дорог.

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