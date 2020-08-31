Ижевчане рассказали, как они сами создали управляющую компанию

Артем Селезнев и Ксения Бовкун - кураторы Общественного проекта БершаСити Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Активные жители на улице Берша Артем Селезнев и Ксения Бовкун сами создали свою управляющую компанию.

- Счастливый город «БершаСити» - тандем активных жителей и застройщиков нашего молодого микрорайона. Проект объединяет усилия по досуговой, спортивной, экологической жизни, - расскзала в прямом эфире Ксения Бовкун.

Застройщик предоставил активным жителям пространство, где и находится управляющая компания.

- У нас сложилось сообщество председателей. Но ЖКХ - это щепетильная тема. Было много негатива. В какой-то момент мы поняли, что потенциал у жителей очень большой, и пришла идея перевести это в позитив, - рассказал Артем Селезнев.

Слушать эфир можно по ссылке.

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