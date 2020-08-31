Ижевчане могут поделиться отзывами о работе медиков, сражающихся с COVID

Фото: freepic.com

24 августа в Ижевске стартовал республиканский конкурс медучреждений и медицинских работников «Лучшая клиника - 2020». Проходит он по тем же правилам, что и в прошлые годы, но с одним важным изменением. Теперь каждый из нас может не просто сказать спасибо любимому врачу, но и поблагодарить за работу именно тех медиков, кто все эти месяцы сражается с коронавирусной инфекцией и спасает жизни. Подробности - далее.

Что это за конкурс?

«Лучшая клиника» - ежегодный проект ижевской медиагруппы «Центр», который проходит при информационной поддержке «Комсомольской правды»-Удмуртия». В конкурсе участвуют медучреждения различного профиля, а также врачи разных специальностей. И если клиники заявляются на конкурс самостоятельно, то кандидатуры любимых докторов чаще всего подают пациенты.

Для лиц старше 18 лет.

Лучших из лучших определит народное голосование, которое стартует на сайте лучшаяклиника.рф 21 сентября. На этом же сайте можно подать заявку на участие клиники или врача в конкурсе.

Как сказать спасибо борцам с COVID?

Традиционно в рамках конкурса организаторы собирают благодарности в адрес врачей со всей республики и публикуют их на сайте проекта в разделе «Спасибо, доктор!». В этом году в форме для отзыва появилось дополнительное поле - «Борец с COVID». Таким образом любой ижевчанин или житель республики может сказать спасибо тому врачу, кто помог ему справиться с коронавирусом, спас его жизнь или жизнь кого-то из его близких.

Но даже если у вас нет подобной истории, вы можете сказать спасибо коллективу врачей или знакомому медику, работающему в зоне риска по коронавирусу. Это может быть врач, медсестра, медбрат COVID-отделения, фельдшер скорой помощи, участковый терапевт или педиатр.

Чтобы выразить свою благодарность и поддержать медиков, не обязательно заполнять форму на сайте. Вы можете отправить свою историю и слова благодарности на почту проекта clinic@mgcentr.ru, указав в теме письма название проекта «На передовой». Или же опубликовать в любой социальной сети пост с благодарностью и поставить хэштеги #напередовойижевск и #лучшаяклиникаижевск.

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