Погода в Ижевске 1 сентября: небольшие дожди и до +24 градусов

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Собираемся на праздничную линейку или на работу и смотрим прогноз, чтоб одеться по погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра днем 1 сентября будет до +24…+29 градусов, переменная облачность, местами небольшие дожди. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура днем +27…+28 градусов.

Желаем вам отличного дня и прекрасного настроения!

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