Погода в Ижевске 1 сентября: небольшие дожди и до +24 градусов

Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Собираемся на праздничную линейку или на работу и смотрим прогноз, чтоб одеться по погоде.
По данным Удмуртского гидрометцентра днем 1 сентября будет до +24…+29 градусов, переменная облачность, местами небольшие дожди. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура днем +27…+28 градусов.
Желаем вам отличного дня и прекрасного настроения!
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