До 6 сентября в Ижевске будет проходить книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»

Фото: Архив КП

Вчера, 31 августа, в Ижевске началась книжная неделя фестиваля «Читай, Ижевск!». На мероприятия на Центральной площади города можно будет прийти с 4 по 6 сентября с 10.00 до 20.00.

- Ежегодно мероприятие объединяет на площадках более 15000 жителей республики. Тема фестиваля этого года - «Ижевск многонациональный». Все мероприятия объединит одна идея – «Мы разные, но мы едины!», - сообщается на сайте муниципалитета.

Также в рамках «Читай, Ижевска!» пройдет конкурс народных историй «Моя многонациональная семья» (16+) и конкурс видеоотзывов «Сказочный герой моего народа» (6+).

А 2 сентября в 19:00 в Сквере Металлургов пройдут Громкие чтения.

Вход на мероприятия свободный.

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