За последнюю неделю августа в Удмуртии потерялись 19 человек, ушедших за грибами и ягодами

Фото: Архив КП

Сезон «тихой охоты» в самом разгаре. Только с 24 по 30 августа в Удмуртии потерялись 19 человек. Женщину 1936 года рождения спасатели ищут до сих пор.

- 12 человек, в том числе 1 ребенок потерялись в Завьяловском районе. По одному «потеряшке» в Воткинском, Можгинском, Сарапульском, Сюмсинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, - сообщает пресс-служба ГИ МЧС по Удмуртии.

Около 80% потерявшихся людей – пенсионеры. Как правило, они не рассчитывают силы и уходят в лес надолго, но теряют ориентацию на местности либо им становится плохо.

Все поиски проходят под руководством представителей МВД по Удмуртской Республике, на помощь выезжают пожарно-спасательные подразделения, поисково-спасательные и кинологические службы, представители администраций муниципальных образований и добровольцы. Например, в поисках на прошлой неделе принимали участие 186 человек и 62 единицы техники, включая МЧС.

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