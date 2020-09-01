Трамваи №7 возобновят движение по вечерам в Ижевске

Трамваи №7 и троллейбусы №14 Ижевска будут выходить по вечерам Фото: Архив КП

Движение маршрутов трамваев №7 и троллейбусов №14 возобновится с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Теперь движение трамваев №7 дополнительно появится по вечерам будней и выходных, а троллейбусы №14 будут выходить каждый день в «межпиковое» время.

В ИжГЭТ рекомендуют раньше приходить на остановки, чтобы сориентироваться в новом расписании. Его можно посмотреть на сайте ИжГЭТ и в сообществе «ВКонтакте».

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