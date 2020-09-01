Ижевский терапевт получила штраф за ложные сведения в медкартах пациентов Фото: Диля Ахмадишина

32-летняя жительница Ижевска получила штраф за служебный подлог. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, женщина работает участковым терапевтом в городской больнице №8.

- Врач умышленно внесла в медицинские карты пациентов ложные сведения о прохождении и результатах диспансеризации и профилактических осмотров в 2019 году в отношении ряда граждан, что повлекло необоснованную выплату ей стимулирующего характера за выполнение планового показателя диспансеризации, - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Подозреваемая добровольно возместила причиненный ущерб, а также сделала взнос в благотворительный фонд. В итоге уголовное преследование прекратили и назначили штраф в размере 7 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанина осудили за распространение личных фото знакомой

Директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства осудили в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.