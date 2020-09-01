Грибник из Ижевска нашел в лесу пропавшую пенсионерку

Фото: Сергей Березин

31 августа в полицию обратился мужчина. Он обнаружил пожилую женщину в лесу, когда собирал грибы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Пенсионерка не помнила своего имени и адреса. Она только смогла объяснить, что пошла за грибами в лес и потерялась. Сотрудники полиции нашли у нее разряженный мобильный телефон. Они зарядили его и позвонили женщине из списка контактов.

Оказалось, что 84-летняя пенсионерка пропала еще 29 августа. Утром она вышла за грибами в ближайший лес из СНТ «Строитель» Воткинского района. Родственники не смогли найти женщину и обратились в местную полицию с заявлением об исчезновении.

В дежурной части УМВД России по г. Ижевску пожилую женщину осмотрела бригада «скорой помощи». На самочувствие она не жаловалась. В тот же день пенсионерку забрали родственники.

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