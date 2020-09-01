Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Фото: pixabay.com
На утро 1 сентября зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии.
Заболели 30 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителя Сюмсинского района, 1 житель Увинского района.
Рассказываем, сколько заболевших зарегистрировали в районах Удмуртии:
Ижевск - 1591
Воткинск - 42
Сарапул - 97
Можга - 290
Глазов - 78
Алнашский район - 143
Балезинский район - 67
Вавожский район - 47
Воткинский район - 42
Глазовский район - 27
Граховский район - 28
Дебесский район - 14
Завьяловский район - 268
Игринский район - 50
Камбарский район - 16
Каракулинский район - 12
Кезский район - 31
Киясовский район - 15
Красногорский район - 14
Малопургинский район - 98
Можгинский район - 63
Сарапульский район - 34
Селтинский район - 5
Сюмсинский район - 12
Увинский район - 36
Шарканский район - 21
Юкаменский район - 2
Якшур-Бодьинский район - 19
Ярский район – 14