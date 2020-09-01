Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Анастасия МихайловаАнастасияМихайлова
КомментироватьОставить комментарий
Рассказываем о статистике по районам

Рассказываем о статистике по районам

Фото: pixabay.com

На утро 1 сентября зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии.

Заболели 30 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителя Сюмсинского района, 1 житель Увинского района.

Рассказываем, сколько заболевших зарегистрировали в районах Удмуртии:

Ижевск - 1591

Воткинск - 42

Сарапул - 97

Можга - 290

Глазов - 78

Алнашский район - 143

Балезинский район - 67

Вавожский район - 47

Воткинский район - 42

Глазовский район - 27

Граховский район - 28

Дебесский район - 14

Завьяловский район - 268

Игринский район - 50

Камбарский район - 16

Каракулинский район - 12

Кезский район - 31

Киясовский район - 15

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 98

Можгинский район - 63

Сарапульский район - 34

Селтинский район - 5

Сюмсинский район - 12

Увинский район - 36

Шарканский район - 21

Юкаменский район - 2

Якшур-Бодьинский район - 19

Ярский район – 14

Распространение коронавируса в мире