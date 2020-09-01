Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: “В Ижевске открылась самая технологичная школа”

Новая школа №20 в привокзальном районе примет более 900 учеников
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
1 сентября свои двери для учеников открыло новое здание школы №20 на улице Леваневского. Прежний корпус 1952 года постройки снесли в 2017-м. Несколько лет ребята учились в зданиях других школ.
На торжественную линейку приехал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
— Это здание долгожданное, тем более что мест в районе не хватает. Эта школа будет считаться одной из самых технологичных. Она не зря носит имя Михаила Калашникова. Кстати, в этой школе есть первый в России железнодорожный класс. Нашему примеру последовали многие регионы, но мы первопроходцы, — отметил Олег Бекмеметьев.
Школа рассчитана на 825 мест
Линейка в школе №20
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На линейке директору школы Александру Кудрявцеву вручили символический ключ от нового здания.
Вручение ключа от школы директору
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Первоклашек поздравили представители Горьковской железной дороги и провели занятие для железнодорожного класса.
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Директор провел экскурсию по новому зданию. Нам показали кабинет физики (в него вложили около 12 млн рублей), класс с 3D-принтерами, кабинет с моделями заводских станков.
— У нас будет «трогательная» физика. В том смысле, что все законы можно будет увидеть и «потрогать». Физика должна быть любимым предметом. У нас можно будет ставить опыты по любой теме. Я сам очень люблю физику, хотя я гуманитарий, — поделился Александр Кудрявцев.
Эти фигурки дети сами сделали на 3D-принтере Фото: Анастасия Захарова
На этом устройстве будут изучать принцип работы конвейера Фото: Анастасия Захарова
В одном из кабинетов стоят образцы станков, на которых можно работать Фото: Анастасия Захарова
В этом учебном году занятия будут проходить с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса.
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