Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: “В Ижевске открылась самая технологичная школа”

Новая школа №20 в привокзальном районе примет более 900 учеников Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 сентября свои двери для учеников открыло новое здание школы №20 на улице Леваневского. Прежний корпус 1952 года постройки снесли в 2017-м. Несколько лет ребята учились в зданиях других школ.

На торжественную линейку приехал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

— Это здание долгожданное, тем более что мест в районе не хватает. Эта школа будет считаться одной из самых технологичных. Она не зря носит имя Михаила Калашникова. Кстати, в этой школе есть первый в России железнодорожный класс. Нашему примеру последовали многие регионы, но мы первопроходцы, — отметил Олег Бекмеметьев.

Школа рассчитана на 825 мест

Линейка в школе №20 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На линейке директору школы Александру Кудрявцеву вручили символический ключ от нового здания.

Вручение ключа от школы директору Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первоклашек поздравили представители Горьковской железной дороги и провели занятие для железнодорожного класса.

В 2021 году сдадут еще две школы — на ул. Берша и в микрорайоне А10

Директор провел экскурсию по новому зданию. Нам показали кабинет физики (в него вложили около 12 млн рублей), класс с 3D-принтерами, кабинет с моделями заводских станков.

— У нас будет «трогательная» физика. В том смысле, что все законы можно будет увидеть и «потрогать». Физика должна быть любимым предметом. У нас можно будет ставить опыты по любой теме. Я сам очень люблю физику, хотя я гуманитарий, — поделился Александр Кудрявцев.

Эти фигурки дети сами сделали на 3D-принтере Фото: Анастасия Захарова

На этом устройстве будут изучать принцип работы конвейера Фото: Анастасия Захарова

В одном из кабинетов стоят образцы станков, на которых можно работать Фото: Анастасия Захарова

В этом учебном году занятия будут проходить с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса.

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