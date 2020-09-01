Усиление ветра ожидают 2 сентября в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Как сообщает гидрометцентр Удмуртской Республики, 2 сентября ожидаются сильные порывы ветра и резкое похолодание. Местами скорость ветра может достичь 15-18 м/с. Дневная температура снизится до +16.

МЧС по Удмуртской Республике советует ограничить пребывание на улице и воздержаться от дальних поездок.

Чтобы устранять неполадки с электроснабжением, рекомендуют звонить по бесплатному номеру 8-800-50-50-115 в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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