Усиление ветра ожидают 2 сентября в Удмуртии
Фото: Диля Ахмадишина
Как сообщает гидрометцентр Удмуртской Республики, 2 сентября ожидаются сильные порывы ветра и резкое похолодание. Местами скорость ветра может достичь 15-18 м/с. Дневная температура снизится до +16.
МЧС по Удмуртской Республике советует ограничить пребывание на улице и воздержаться от дальних поездок.
Чтобы устранять неполадки с электроснабжением, рекомендуют звонить по бесплатному номеру 8-800-50-50-115 в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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