Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более миллиона рублей похитили со счета ижевчанина

Мошенник представился сотрудником полиции
Анастасия МихайловаАнастасияМихайлова
КомментироватьОставить комментарий
Более миллиона рублей похитили со счета ижевчанина

Более миллиона рублей похитили со счета ижевчанина

Фото: Константин ИВШИН

47-летний ижевчанин перевел более 1 000 000 рублей мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службе

В полицию Ижевска обратился 47-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчине звонили два раза. Во время первого звонка ижевчанин понял, что с ним говорит мошенник. Последний представился сотрудником службы безопасности банка. Второй звонок с другого номера оказался убедительнее. Мошенник назвался сотрудником уголовного розыска из Москвы. Житель Ижевска перевел около 1 050 000 рублей на «безопасный» счет.

– Сотрудниками полиции установлено, что звонки совершались с использованием ip-телефонии – телефонный номер злоумышленников с помощью современных технологий дублировал номера телефонов отделов полиции, сотрудниками которых представлялись звонившие, – говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент полиция принимает меры по раскрытию преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства осудили в Удмуртии

Ижевский терапевт получила штраф за ложные сведения в медкартах пациентов

Криминал в Ижевске и Удмуртии