Более миллиона рублей похитили со счета ижевчанина
Фото: Константин ИВШИН
47-летний ижевчанин перевел более 1 000 000 рублей мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службе
В полицию Ижевска обратился 47-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Мужчине звонили два раза. Во время первого звонка ижевчанин понял, что с ним говорит мошенник. Последний представился сотрудником службы безопасности банка. Второй звонок с другого номера оказался убедительнее. Мошенник назвался сотрудником уголовного розыска из Москвы. Житель Ижевска перевел около 1 050 000 рублей на «безопасный» счет.
– Сотрудниками полиции установлено, что звонки совершались с использованием ip-телефонии – телефонный номер злоумышленников с помощью современных технологий дублировал номера телефонов отделов полиции, сотрудниками которых представлялись звонившие, – говорится в сообщении пресс-службы.
На данный момент полиция принимает меры по раскрытию преступления.
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