Более миллиона рублей похитили со счета ижевчанина Фото: Константин ИВШИН

47-летний ижевчанин перевел более 1 000 000 рублей мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службе

В полицию Ижевска обратился 47-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчине звонили два раза. Во время первого звонка ижевчанин понял, что с ним говорит мошенник. Последний представился сотрудником службы безопасности банка. Второй звонок с другого номера оказался убедительнее. Мошенник назвался сотрудником уголовного розыска из Москвы. Житель Ижевска перевел около 1 050 000 рублей на «безопасный» счет.

– Сотрудниками полиции установлено, что звонки совершались с использованием ip-телефонии – телефонный номер злоумышленников с помощью современных технологий дублировал номера телефонов отделов полиции, сотрудниками которых представлялись звонившие, – говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент полиция принимает меры по раскрытию преступления.

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