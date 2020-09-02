Ижевчанин заплатил 170 тысяч за поход в театр в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

25- летний предприниматель из Ижевска стал жертвой нового способа мошенничества. Преступники теперь действуют посредством сайтов знакомств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой ижевчанин познакомился на специальном сайте с девушкой. Пригласив особу на свидание, она предложила вместе пойти в театр. Себе билет она уже купила, поэтому мужчине нужно было приобрести билет на тот же спектакль для себя. И отправила жертве необходимую ссылку.

Перейдя по ссылке, ижевчанин выбрал место и начал оплачивать заказ. Для этого он ввел данные карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны. С его счета списали 8 тысяч рублей, что было намного больше стоимости билета. Мужчина обратился в поддержку сайта, где ему сообщили, что необходимо перевести ещё 8000, чтобы сумма вернулась в двойном размере.

Однако одного перевода оказалось недостаточно. Повторив несколько раз операцию, общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. Ижевчанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По факту кражи денежных средств с банковского счета возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мошенников.

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