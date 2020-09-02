Мужчина в Ижевске угрожал взорвать бытовой газ в своей квартире

Мужчина собирался взорвать дом путем взрыва газа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который сообщил о заведомо ложном акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Как установило предварительное следствие, 12 июля вечером 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по номеру 112 и сообщил о намерении взорвать бытовой газ.

На место происшествия приехала полиция. Злоумышленник отказался пустить сотрудников в квартиру. Полицейские увидели, что мужчина держит во рту тлеющую сигарету, что реально создает угрозу взрыва газа. Полицейские поднялись в дом по пожарной лестнице. Мужчина пытался оттолкнуть ее.

Расследование велось по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Военные забрали документы и отвезли нас в санаторий»: ижевчанку и ее 6-летнюю дочь закрыли на карантин в Дагестане

Подросток на питбайке получил травмы в Удмуртии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова начала учиться в университете

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.