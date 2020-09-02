24 нарушения по продаже алкоголя выявили в Удмуртии 1 сентября

Больше всего нарушений выявили в Индустриальном районе Ижевска
Фото: Константин ИВШИН
1 сентября в Ижевске выявили 16 фактов нарушения антиалкогольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Напомним, накануне в Удмуртии была запрещена продажа алкоголя. Полицейские провели профилактические мероприятия. В итоге в Ижевске зарегистрировали 16 нарушений (по два в Ленинском и Октябрьском районах, четыре в Первомайском, одно в Устиновском и семь в Индустриальном), два в Завьяловском и одно в Малопургинском.
Фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено. Сейчас проводятся проверки. В ходе рейдов изъято четыре литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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