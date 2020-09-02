Tele2 составила обзор актуальных книг к новому учебному году

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Tele2 ко Дню знаний подготовила полезные подборки изданий для детей и их родителей в сервисе «Tele2 Книги». Это аннотации новых и самых популярных произведений на темы воспитания и детской психологии, а также пособия, которые пригодятся школьникам для подготовки к контрольным работам и экзаменам.

Оператор зафиксировал рост популярности платформы для чтения «Tele2 Книги». В августе абоненты Tele2 в Приволжье посещали электронную библиотеку в 1,2 раза чаще по сравнению с июнем и июлем 2020 года. К началу нового учебного года клиенты оператора начинают активно заглядывать в разделы детской литературы и книг по взаимоотношениям. Для удобства онлайн-читателей в сервисе представлены подборки наиболее популярных произведений, в них включены как уже как зарекомендовавшие себя авторы, так и перспективные новинки в сфере литературы.

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Так, виртуальную библиотеку пополнила книга Анастасии Трояновой «Как учить уроки без истерик. Основано на личном опыте» (12+). В ней автор подробно разбирает причины нервных срывов и откровенного безразличия ребенка к домашним заданиям, подсказывает, как найти подход к решению любой задачи и «подружить» школьника с учебным процессом.

Еще одна популярная книга для родителей - «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили» (16+) Адель Фабер и Элейн Майзлиш. Антология поведения тинейджеров впервые выпущена в печать в 2005 году, но не потеряла актуальности и регулярно переиздается. В ней затрагиваются трудные для родителей темы: как помочь подросткам стать независимыми и принимать самостоятельные решения.

В сервисе также можно прочитать новинки детской художественной литературы. Например, серию книг для младших школьников «Чему я могу научиться» (12+). Героями стали Анна Ахматова, Сергей Королев, Стив Джобс, Илон Маск. Биографии написаны крупными мазками, достаточно просто для детей до 10 лет, и достаточно увлекательно, чтобы появилось желание углубиться в тему. Для детей постарше - книга «Лось на диване, верветка на печи» (12+) Юлии Говоровой. Сборник образных, ярких и необычных историй о зоопарке, где спасают животных, основан на реальных событиях.

Для школьников выпускных классов, нацеленных на бизнес-специальности, юриспруденцию, политологию и маркетинг, в сервис загружена «Теория игр в комиксах» (12+) Тувана и Айвана Пастин. Простое изложение сложных процессов и жизненные иллюстрации сэкономят время на изучение, а также нервные клетки на семинарах по логике и бизнес-мышлению после поступления в вуз. Также сервис пополнен подборками пособий по ОГЭ и ЕГЭ по разным дисциплинам, в том числе по иностранным языкам.

Платформа «Tele2 Книги» - это более 100 000 электронных и аудиокниг, доступных всем абонентам оператора. Можно оформить подписку на сервис и читать онлайн на сайте, не расходуя трафик, или покупать доступ к определённым электронным версиям изданий.