Женщина выпала из окна в Ижевске

Пенсионерка выпала из окна Фото: Архив КП

Из окна третьего этажа на улице Карла Маркса в Ижевске выпала женщина. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску.

Сообщается, что пострадавшая - пенсионерка. Она упала с третьего этажа. Женщина жива. Сейчас проводится проверка.

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