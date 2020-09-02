Детская вакцина против гриппа поступила в Удмуртию

Ранее в республику поступила вакцина для взрослых
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртию поступила 101 тысяча доз детской вакцины против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
Она одобрена МИнздравом России. Сообщается, что вакцина безопасна и создает надежный иммунитет.
Всего планируется привить 252 тысячи человек. Прививочная кампания скоро начнется в школах, детских садах и по месту жительства. Но поставить прививку ребенку можно только с согласия родителей или опекунов.
Ранее в республику поступила вакцина для взрослых.
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