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Более 160 учеников «Роснефть-классов» Удмуртии приступили к учёбе. Впереди у учеников 10-х классов два года насыщенной школьной жизни, у 11-х – продолжение освоения азов нефтяной специальности и подготовка к поступлению в лучшие профильные вузы страны. В этом году также планируется уделить особое внимание ранней предпрофильной подготовке в 5-9 классах.

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- Качество образования в «Роснефть-классах» соответствует требованиям времени — все наши выпускники впоследствии становятся студентами вузов бюджетной формы обучения. Поздравляю всех участников образовательного процесса с Днём знаний!, – отметила директор МБОУ №12 г. Воткинска Галина Кельдибекова на торжественной линейке.

Программа для учеников профильных классов по всей России включает в себя углублённое изучение математики, химии, физики, а также основ нефтегазового дела. «Роснефть-классы» позволяют сформировать внешний кадровый приток перспективной молодёжи для НК «Роснефть» и ее дочерних обществ.

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