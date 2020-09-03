Погода в Ижевске на 3 сентября: переменная облачность и до +16 градусов Фото: Ильяс Бекмансуров

Доброе, утро, Ижевск! Пока вы просыпаетесь, мы приготовили для вас прогноз погоды на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра днем 3 сентября будет до +14…+16 градусов. Ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Сервис ЯндексПогода сообщает, что дневная температура поднимется до +16…+17 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. А северный ветер подует со скоростью 3,6 м/с.

Хорошего вам дня!

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