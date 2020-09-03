Маршрут автобуса №71 продлили в Ижевске

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В Ижевске продлили маршрут автобуса № 71. Теперь общественный транспорт будет ходить до микрорайона Александрово. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Разворотное кольцо и остановку установили в микрорайоне к 1 сентября. Оттуда ежедневно будут отправляться восемь рейсов: в 6:30; 7.30; 8.30; 12:45, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Также в этом месяце планируют запустить школьный автобус для учеников из Александрово. Автобус будет подвозить детей до ближайших учебных заведений. По маршруту следования автобуса до середины октября планируют установить 57 дополнительных светильников.

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