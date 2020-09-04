Семейный автопробег «Ижевск - Воткинск» стартует в Удмуртии

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5 сентября в 10:00 от здания Администрации города Ижевска стартует семейный автопробег «Ижевск - Воткинск». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Как говорят организаторы, пробег поможет поддержать единение семьи, отцов и детей. Также одна из задач пробега - показать, что в выходные можно путешествовать с детьми по родному краю. Путь пройдет через Якшур-Бодью, где автоколонна посетит Музей под открытым небом, а затем Шаркан и Усадьбу Тол Бабая.

Принять участие в автопробеге может любой желающий - уже 20 ижевских семей готовы отправиться в путешествие до Воткинска.

Организаторы говорят, что в планах у них также путешествия до Глазова и Сарапула.

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