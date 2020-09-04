49 случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На утро 4 сентября в Удмуртии выявили еще 49 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики.

16 человек заболело в Ижевске, 8 зараженных среди жителей Воткинска, 7 - жители Шарканского района, 5 - жители Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировали в Малопургинском и Алнашском районах, по два случая - в Вавожском, Игринском и Кизнерском районах, коронавирус обнаружили у 1 жителя Можги.

399 заболевших в удовлетворительном состоянии, болезнь 130 человек развивается в средней степени тяжести, 31 зараженный в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии выявлено 3 392 случая.

Два человека скончались.

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