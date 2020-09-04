Около 10 млн. рублей получат НКО в Удмуртии Фото: pixabay.com

8 некоммерческих организаций выиграли конкурс президентских грантов. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики, они получат деньги на общую сумму 9 982 149 рублей.

Среди победителей 4 проекта из Ижевска. По одному проекту из Глазова, Воткинска, Селтинского и Завьяловского районов.

Из 8 проектов 4 были в направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», 3 - «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и 1 - «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Всего от республики в конкурсе участвовало 46 проектов и 44 организации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Афиша книжного фестиваля «Читай, Ижевск»: ЭтноРазгуляй и встречи с писателями Удмуртии

Маршрут автобуса №71 продлили в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.