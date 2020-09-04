Житель Удмуртии подозревается в хранении наркотиков Фото: Архив КП

40-летнего жителя Воткинска задержали сотрудники местной полиции. Его подозревают в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

- В частном доме, в котором временно проживал подозреваемый, полицейские обнаружили более 216 граммов наркотического средства. Во дворе его дома было обнаружено 94 куста растения «конопля». Мужчина пояснил, что наркосодержащее растение он выращивал для личного потребления, - говорится в сообщении.

Мужчину уже судили за подобное преступление.

Против жителя Воткинска возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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