Карта распространения коронавируса на 4 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам Фото: pixabay.com

На утро 4 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом.

16 человек заразились в Ижевске, заболело 8 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 5 жителей Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировали в Малопургинском и Алнашском районах, по два случая — в Вавожском, Игринском и Кизнерском районах. Коронавирус нашли у 1 жителя Можги.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск – 1 667

Воткинск – 58

Сарапул – 97

Можга – 302

Глазов – 87

Алнашский район – 148

Балезинский район – 71

Вавожский район – 49

Воткинский район – 42

Глазовский район – 29

Граховский район – 28

Дебесский район – 15

Завьяловский район – 280

Игринский район – 59

Камбарский район – 16

Каракулинский район – 12

Кезский район – 33

Кизнерский район – 44

Киясовский район – 15

Красногорский район – 14

Малопургинский район – 104

Можгинский район – 63

Сарапульский район – 34

Селтинский район – 7

Сюмсинский район – 12

Увинский район – 36

Шарканский район – 29

Юкаменский район – 2

Якшур-Бодьинский район – 20

Ярский район – 17

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 3 392 случая заболевания коронавирусом.

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