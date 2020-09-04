Карта распространения коронавируса на 4 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Фото: pixabay.com
На утро 4 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом.
16 человек заразились в Ижевске, заболело 8 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 5 жителей Завьяловского района, по 3 случая зарегистрировали в Малопургинском и Алнашском районах, по два случая — в Вавожском, Игринском и Кизнерском районах. Коронавирус нашли у 1 жителя Можги.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск – 1 667
Воткинск – 58
Сарапул – 97
Можга – 302
Глазов – 87
Алнашский район – 148
Балезинский район – 71
Вавожский район – 49
Воткинский район – 42
Глазовский район – 29
Граховский район – 28
Дебесский район – 15
Завьяловский район – 280
Игринский район – 59
Камбарский район – 16
Каракулинский район – 12
Кезский район – 33
Кизнерский район – 44
Киясовский район – 15
Красногорский район – 14
Малопургинский район – 104
Можгинский район – 63
Сарапульский район – 34
Селтинский район – 7
Сюмсинский район – 12
Увинский район – 36
Шарканский район – 29
Юкаменский район – 2
Якшур-Бодьинский район – 20
Ярский район – 17
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 3 392 случая заболевания коронавирусом.
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