Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 сентября 2020 года: 49 новых случаев заражения и двое погибших Фото: Амир Закиров

На утро 4 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом. 50 человек выздоровели, а двое погибли. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики.

Всего в Удмуртии выявлено 3 392 случаев. 2764 человек выздоровели. Сейчас 399 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь 130 человек развивается в средней степени тяжести, 31 зараженный в тяжелом состоянии.

За весь период пандемии в Удмуртии скончались 68 человек.

Карту распространения коронавируса по Удмуртской республике можно здесь.

Что произошло в России?

По данным портала стопкоронавирус.рф, 5 110 человек заболели в России за сутки. 5 812 заразившихся выздоровели. За день погибли 121 человек.

Всего по Российской Федерации зарегистрировали 1 015 105 случаев заболевания коронавирусом.

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