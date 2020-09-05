Погода на выходные в Ижевске: солнечно и +21

5 и 6 сентября будут солнечными и теплыми Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Начало осени выдалось в Ижевске по-настоящему теплым. Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, 5 и 6 сентября будут солнечными.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +18 градусов, будет ясно. Ветер преимущественно северный и юго-западный, до 1,2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4...+7 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, столбик термометра покажет +19...+21 градус днем, +5..+8 ночью. Будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, до 2 м/с.

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