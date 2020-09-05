Еще 51 человек заразился коронавирусом в Удмуртии

По состоянию на утро 5 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3443 подтвержденных случая коронавируса Фото: pixabay.com

Еще 51 случай коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 5 сентября.

Одна женщина, пациентка 70 лет, скончалась. 24 человека – выздоровели и выписались из больницы.

Так, по состоянию на утро 5 сентября, в республике зарегистрировано 3443 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2788 человек выздоровели, 69 человек – погибли. Проведено более 290 тысяч исследований, в том числе 3862 за последние сутки.