Сильный туман ожидается в Удмуртии с 5 на 6 сентября Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сильный туман ожидается в Удмуртии в ночь с 5 на 6 сентября. Так, по данным Удмуртского гидрометцентра видимость составит 500 м и менее. Жителей просят по возможности воздержаться от поездок на машине, использовать противотуманные формы и быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Отметим, что на погоду в ближайшие дни будет влиять обширный антициклон. Ночные температуры составят +2...+7 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +16...+21 градуса.