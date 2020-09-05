В Удмуртии пропал пожилой мужчина, страдающий психическим расстройством Фото: ПСО "Регион 18"

В Удмуртии пропал мужчина 1953 года рождения. Его зовут Кутлыбаев Иван Николаевич. Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18», 3 сентября, около 18:00 он вышел из дома в деревне Большая Гурезь-Пудьга в Вавожском районе и отправился в неизвестном направлении.

На вид мужчине около 70 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение. Волосы седые, короткие. На руках татуировки, на щеках - бородавки. Одет в зеленый камуфляжный костюм, галоши, серую клетчатую кепку.

Как сообщает ПСЛ «Регион 18», мужчина страдает психическим расстройством и потерей памяти. Всех, кто может что-то сообщить о его местонахождении, просят позвонить по телефонам горячей линии поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).