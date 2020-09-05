Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 5 сентября в Удмуртии выявили еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб региона, один человек погиб, а 24 выздоровели и выписались из больницы.

Рассказываем, где именно зафиксированы случаи заражения:

Ижевск - 12 человек;

Сарапул - 5 человек;

Глазов - 3 человека;

Можга - 2 человека;

Увинский и Завьяловский районы - по 4 случая в каждом;

Киясовский и Сарапульский районы - по 3 случая;

Селтинский, Кизнерский, Игринский, Камбарский, Глазовский районы - по 2 случая;

Алнашский, Балезинский, Каракулинский, Можгинский, Сюмсинский районы - по 1 случаю.