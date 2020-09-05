Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
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На утро 5 сентября в Удмуртии выявили еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб региона, один человек погиб, а 24 выздоровели и выписались из больницы.
Рассказываем, где именно зафиксированы случаи заражения:
Ижевск - 12 человек;
Сарапул - 5 человек;
Глазов - 3 человека;
Можга - 2 человека;
Увинский и Завьяловский районы - по 4 случая в каждом;
Киясовский и Сарапульский районы - по 3 случая;
Селтинский, Кизнерский, Игринский, Камбарский, Глазовский районы - по 2 случая;
Алнашский, Балезинский, Каракулинский, Можгинский, Сюмсинский районы - по 1 случаю.