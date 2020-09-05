Минздрав Удмуртии: «Нет никакого «приказа сверху» скрывать коронавирус» Фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин прокомментировал рост числа пневмоний в регионе. Он отметил, что многие пациенты с подобным диагнозом находятся на лечении в COVID-центрах.

- Мы всегда подозреваем именно коронавирусную пневмонию. По этой причине, вне зависимости от результата ПЦР-исследования, сотрудники центров работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), - отметил он на своей странице в социальных сетях.

Он также добавил, что рост числа больных пневмонией может быть связан с несколькими причинами – например распространением других инфекций, вызывающих пневмонию или погрешностями.

- Могу точно сказать, что нет никакого «приказа сверху» скрывать коронавирус. Мы понимаем, что каждая пневмония это риск, даже если она не подтверждена как коронавирусная, - добавил он.