Ижевчанин украл у бывшего соседа почти сто тысяч рублей

Фото: Сергей Грачев

30-летний житель Ижевска украл 95 тысяч рублей у бывшего соседа в Воронеже. Ижевчанин при переезде оставил часть имущества в общей комнате в общежитии. Приехав позже забрать оставленные вещи, мужчина увидел, что дверь в комнату открыта, а сосед спит.

Ижевчанин воспользовался положением. Он украл у соседа сим-карту и кредитную карту, чтобы позже подключиться к мобильному банку мужчины. Злоумышленник перевел себе на счет 95 тысяч рублей.

Жителя Удмуртии задержали на территории Северного микрорайоне в городе Воронеж сразу после заявления в полицию от пострадавшего. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража» .

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