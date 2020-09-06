Жителя Удмуртии подозревают в незаконном сбыте наркотиков

фото: Архив КП
33-летний житель Сарапула задержан полицией. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. В частности, подозреваемый распространял героин.
Против жителя Сарапула возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). На время следствия мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 8 лет лишения свбоды.
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