Смертельное ДТП в Завьяловском районе в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

6 сентября в 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие около деревни Макарово МО «Завьяловский район». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Столкнулись два легковых автомобиля: «Lada Vesta» и «Toyota Avensis». В автомобилях находилось 6 человек, среди которых два ребенка. При столкновении пять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Первую Республиканскую клиническую больницу. Один человек из автомобиля «Toyota Avensis» скончался.

В данный момент следственными органами устанавливается причина ДТП.

В ликвидации последствий ДТП привлечены 15 человек, пять единиц техники. Из них 1 единица техники и 3 человека от МЧС России.