Спасатели Удмуртии вытащили из погреба корову

Фото: www.instagram.com/pssudm/

3 сентября поисково-спасательный отряд города Сарапула выехал на деревню Юрино, чтобы спасти корову. Она провалилась в овощную яму глубиной около 2 метров.

- Спасатели спустились к корове, обвязали ее веревками и бандажными лентами и подняли при помощи анкерного устройства с интегрированной лебедкой (трипода), - сообщается в группе ПССУ в Инстаграм.

К счастью, животное не пострадало.

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