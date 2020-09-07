В Удмуртии ввели карантин в 11 интернатах для престарелых и детей

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До 15 октября в Удмуртии ввели карантин в 9 домах-интернатах для престарелых и инвалидов и 2 детских домах-интернатах для умственно отсталых детей (Канифольный и Глазовский). Ограничения связаны с борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.
До 15 октября на территорию не смогут пройти посторонние люди, персонал будет проживать в интернатах круглосуточно, - сообщает на своей странице во «ВКонтакте» министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.
Она отмечает, что в организации будут регулярно поставлять питание, обеспечат круглосуточное медицинское обслуживание и обследования на коронавирусную инфекцию работников учреждений.
Напомним, что недавно в Нагорном психоневрологическом интернате выявили 11 заболевших коронавирусом.
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