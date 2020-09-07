Ещё 52 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

Фото: pixabay.com
На сегодня, 7 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб республики.
Большинство случаев в Ижевске - 35, 5 случаев в Завьяловском районе, по 3 случая зарегистрировано в Увинском и Сюмсинском районах, у 2 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге и Вавожском районе.
Выздоровевших нет. Летальных случаев тоже нет.
30 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 167 - средней тяжести и 476 - в удовлетворительном состоянии.
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