В «Удмуртнефти» отмечены лучшие

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В этом году День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в России в 55-й раз. Более полувека история Удмуртии неотделима от истории ведущего нефтедобывающего предприятия республики. Обеспечивая 60% добычи нефти в регионе, «Удмуртнефть» приближается к рубежу 315 млн тонн. Устойчивый рост бизнеса требует инновационного подхода к разработке и эксплуатации месторождений. Ежегодно компания проводит опытно-промысловые испытания двух десятков проектов новых технологий и внедряет лучшие.

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На протяжении своего развития «Удмуртнефть» – один из крупнейших работодателей, лучший инвестор и налогоплательщик региона. В 2019 году доля налоговых отчислений «Удмуртнефти» в консолидированный бюджет Удмуртии составила 8,7% или 5,65 млрд рублей.

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Компания – надёжный партнёр региона. С даты своего снования поддерживает многие республиканские социальные проекты. Газифицируются села, ремонтируются дороги и инфраструктура районов, в которых «Удмуртнефть» ведёт свою детальность. Благотворительная помощь оказывается организациям образования, здравоохранения, культуры и спорта. С 2006 года на эти цели направлено более 1 млрд рублей.

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