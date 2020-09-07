Жители Удмуртии смогут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора

Фото: архив КП

Начиная с сегодняшнего дня, 7 сентября, в городах Удмуртии открыта горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Горячая линия будет работать с 7 сентября по 12 октября.

На линии - специалисты Роспотребнадзора. Сотрудники грамотно объяснят, куда обращаться за прививкой в вашем городе и как подготовиться к вакцине.

Звонить по следующим номерам:

Ижевск: 8 (3412) 22 23 07;

Воткинск: 8 (341-45) 5 18 34;

Глазов: 8 (341-41) 2 79 62;

Можга: 8 (341-39) 3 25 75;

Сарапул: 8 (341-47) 4 03 96;

Поселок Игра: 8 (341-34) 4 17 75;

Поселок Ува: 8 (341-30) 5 12 96.

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