Работник военкомата осужден за взятку от призывника в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Бывший сотрудник военкомата Увинского и Вавожского районов Удмуртии осужден за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Увинского районного суда.

Сотрудник помог призывнику «откосить» от армии. Следствием установлено, что бывший работник военкомата посодействовал в незаконном освобождении от службы посредством взятки. Кроме этого, обвиняемый вносил заведомо ложную информацию и исправления в официальные документы. Исправления искажали содержащуюся информацию.

Мужчине вынесен приговор о лишении свободы условно на 3 года и 1 месяц. Испытательный срок - 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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